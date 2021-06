Gezondheidsraad adviseert vaccinatie alle jongeren vanaf twaalf jaar met Pfizer

“Het kan ze directe en indirecte gezondheidswinst opleveren. Daarnaast kan vaccinatie van alle adolescenten van twaalf tot en met zeventien jaar bijdragen aan het afremmen van de epidemie.” Dat schrijft de raad na een uitgebreide ethische en juridische afweging in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van VWS.

Vanaf twaalf jaar

Het vaccin van BioNTech/Pfizer is onlangs door de EMA goedgekeurd voor gebruik vanaf twaalf jaar. De Gezondheidsraad heeft zich op verzoek van de minister van VWS gebogen over de wenselijkheid van vaccinatie vanaf twaalf jaar. Hoewel covid-19 bij kinderen en adolescenten meestal mild verloopt, kan het ook bij hen problemen geven. In zeldzame gevallen kan het bijvoorbeeld leiden tot ‘MIS-C’, een ernstige ontstekingsreactie waarbij opname in het ziekenhuis of op de intensive care nodig is. Ook kunnen kinderen en adolescenten, net als volwassenen, langdurige klachten ontwikkelen (long covid).

Indirecte gezondheidswinst

Naast directe gezondheidswinst kan vaccinatie ook indirecte gezondheidswinst opleveren. Zo zal vaccinatie van twaalf- tot en met zeventienjarigen leiden tot minder viruscirculatie in die groep en daarmee tot een kleinere kans op beperkende maatregelen die een negatieve invloed op hen hebben, zoals quarantaine voor schoolklassen of het sluiten van scholen.

Gehele bevolking

Naast de directe en indirecte gezondheidswinst voor de adolescenten zelf, is er ook gezondheidswinst te verwachten voor de gehele bevolking. Volgens modellering van het RIVM zal vaccinatie van twaalf- tot en met zeventienjarigen bijdragen aan het indammen van een mogelijke opleving van de epidemie in de winter en zo ook de ziektelast bij volwassenen terugdringen.

Geïnformeerde keuze

Om ervoor te zorgen dat de adolescenten zelf een vrijwillige en goed geïnformeerde keuze kunnen maken is het van belang dat er toegankelijke, begrijpelijke en op hun leeftijd afgestemde informatie beschikbaar is over de voor- en nadelen van vaccinatie tegen covid-19.