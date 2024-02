De Gezondheidsraad adviseert om op korte termijn alle kinderen onder de 1 jaar via het Rijksvaccinatieprogramma bescherming aan te bieden tegen het verkoudheidsvirus RSV. Kinderen kunnen in hun eerste levensjaar beschermd worden tegen RSV door ze antistoffen toe te dienen.

Een andere manier om ze te beschermen is vaccinatie van zwangere vrouwen. De raad heeft de voorkeur voor het toedienen van antistoffen aan kinderen, omdat op die manier meer kinderen beschermd kunnen worden.

Het respiratoir syncytieel virus (RSV) is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. Het gaat vooral in de wintermaanden rond. De meeste kinderen worden er alleen verkouden van, maar in het eerste levensjaar kan RSV tot ernstige ziekte leiden.