Gezondheidsraad: bied ongevaccineerden coronavaccin Novavax aan

De Europese Commissie liet het vaccin maandag toe tot de Europese markt, na een positief oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het is voldoende veilig en werkzaam gebleken volgens de deskundigen. Een nadeel is echter dat nog niet bekend is in hoeverre dit vaccin werkzaam is tegen de omikronvariant van het virus, die hard op weg is om dominant te worden in Nederland. Totdat hier meer over bekend is, adviseert de raad om mensen die nog niet zijn gevaccineerd bij voorkeur te prikken met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.

Eiwitten

Het vaccin genaamd Nuvaxovid is het vijfde coronavaccin dat in Europa mag worden gebruikt. Het zit anders in elkaar dan de andere vier reeds goedgekeurde vaccins. Het nieuwste vaccin is gebaseerd op eiwitten, een beproefde techniek. Er zijn twee doses van nodig, met minimaal drie weken tussen de twee prikken. Voor zover nu bekend zijn de bijwerkingen doorgaans mild en is het vaccin tussen de 60 en 90 procent effectief in het voorkomen van besmetting met eerdere coronavarianten. (ANP)