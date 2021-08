Gezondheidsraad komt in september met advies over derde prik

Eerder werd al bekend dat het kabinet waarschijnlijk in het najaar een besluit neemt hierover. Het Outbreak Management Team (OMT) moet hier ook nog een advies over uitbrengen. In juni werden het OMT en de Gezondheidsraad al eens gevraagd naar hun visie op zo’n extra ‘booster’. De adviesorganen gaven toen gezamenlijk aan dat er nog te veel onzekerheden zijn over de verloop van het virus en de vaccins. Wel noemden ze het toen al “aannemelijk dat een boostervaccinatie of vaccinatie met een aangepast SARSCoV-2-vaccin in het verschiet ligt”.

De Amerikaanse regering is van plan iedereen in de Verenigde Staten een derde prik te geven, acht maanden nadat mensen volledig zijn gevaccineerd tegen corona, meldt The New York Times dinsdag. Het eerst zullen waarschijnlijk bewoners van bejaardentehuizen en zorgwerkers aan de beurt zijn. (ANP)