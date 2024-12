Gezondheidsraad: minder ziekenhuisopnames met nieuwe griepvaccins

De derde variant werkt mogelijk ook beter, maar “niet zo veel beter dat er een duidelijke voorkeur kan worden uitgesproken”, stelt de raad in een advies.

Jaarlijkse vaccinatierondes

Experts van het adviesorgaan hebben van vier vernieuwde vaccins bekeken of het wenselijk is om ze te gaan gebruiken voor de jaarlijkse vaccinatierondes. Van een daarvan, op basis van celkweken, konden ze niet goed bepalen of het beter werkt dan de huidige vaccins. “Er zijn te weinig goede studies om daar een uitspraak over te doen en de uitkomsten van de studies zijn niet consistent.”

De andere vernieuwde vaccins hebben bijvoorbeeld een hogere dosis antigeen, of er is een hulpstof aan toegevoegd voor een beter effect. Vooral voor mensen uit risicogroepen vanaf vijftig jaar ziet de Gezondheidsraad meerwaarde van de vernieuwde types.

Fabrikanten werken intussen aan meer nieuwe vaccins. Zo zijn mRNA-vaccins in ontwikkeling die zowel tegen griep als tegen het coronavirus beschermen.

Preventie

Iedereen vanaf zestig jaar komt in Nederland in aanmerking voor de griepprik. Ook mensen die een hoger risico lopen op complicaties bij griep kunnen de prik krijgen. Daardoor lopen ze minder kans om bijvoorbeeld met een longontsteking in het ziekenhuis te belanden. (ANP)