‘Zorgwekkende stijging van aantal patiënten met huidkanker’

Huidkanker is de meest voorkomende en snelst toenemende vorm van kanker in Nederland en het aantal nieuwe diagnoses zal blijven stijgen.

Nieuwe cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie tonen zorgwekkende trends. Dat meldt het IKNL.

De toename van het aantal mensen met huidkanker heeft grote gevolgen voor ziekenhuizen. Jaarlijks krijgen bijna 75.000 mensen deze diagnose. Gemiddeld zijn er per ziekenhuis 1.085 nieuwe huidkankerpatiënten per jaar. Veel patiënten blijven langdurig onder controle, omdat huidkanker vaak terugkeert. Op dit moment leven bijna een half miljoen mensen (487.867) die de afgelopen 10 jaar de diagnose huidkanker kregen. Dit betekent dat in deze periode per ziekenhuis gemiddeld 7.071 patiënten in behandeling zijn (of zijn geweest).

Niet-melanoom huidkanker

De meeste diagnoses huidkanker zijn basaalcelcarcinoom (BCC), dat bijna nooit uitzaait. Het betreft hier ruim 51.000 nieuwe diagnoses per jaar. Daarna wordt plaveiselcarcinoom (PCC) het meest vastgesteld, met bijna 15.000 nieuwe patiënten per jaar. Hoewel de absolute aantallen nieuwe diagnoses bij BCC en PCC stijgen, zijn deze aantallen na correctie voor vergrijzing en bevolkingsgroei relatief gelijk gebleven. De kans om aan deze soorten huidkanker te overlijden is klein. Wel ontstaan er bij deze kankersoorten bij een kwart tot de helft van de patiënten nieuwe huidkankers, waardoor een patiënt vaak langdurig onder controle is en meerdere behandelingen nodig heeft.

Melanoom

Het aantal patiënten met melanoom, een gevaarlijke vorm van huidkanker, blijft zowel in absolute aantallen als gecorrigeerd voor de gegroeide bevolking en de vergrijzing licht stijgen: bij ruim 8.000 mensen wordt deze diagnose jaarlijks gesteld, met de grootste toename onder 80-plussers. De overleving 10 jaar na de diagnose is sinds 2004 gestegen van 82% naar 89% van de patiënten. De afgelopen jaren zijn innovatieve middelen, zoals doelgerichte therapie en immunotherapie, steeds vaker ingezet om de kansen van deze patiënten te verbeteren.

Dure geneesmiddelen

Het toenemende gebruik van dure geneesmiddelen, zoals immunotherapie en doelgerichte therapie, heeft geleid tot aanzienlijke gezondheidswinst, maar ook tot verdere kostenstijgingen. Terwijl immunotherapiegebruik bij stadium IV-melanoom blijft toenemen, wordt bij stadium III sinds 2019 een lichte daling waargenomen. De inzet van doelgerichte therapieën is gelijk gebleven bij stadium IV en neemt licht toe bij stadium III.

Afremmen

Het is dus hard nodig om de toename van huidkanker af te remmen, volgens het IKNL, door meer te doen aan preventie, maar ook door te investeren in innovatie in bijvoorbeeld het diagnosticeren van risicogroepen, zelfdetectie, behandelingen en nacontroles en aandacht voor de organisatie van zorg.