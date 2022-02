Gezondheidsraad noemt toename mentale klachten reden tot zorg

De experts hebben het wetenschappelijk onderzoek naar mentale problemen in het eerste coronajaar in kaart gebracht. Ze bevestigen nog eens duidelijk dat vooral jongvolwassenen vaker last kregen van mentale klachten, zoals eenzaamheid, angst en depressieve gevoelens.

Burn-outklachten

Ook onder ouderen nam de emotionele eenzaamheid toe onder invloed van de virusuitbraak en alle overheidsmaatregelen. Zorgmedewerkers rapporteerden meer stress en burn-outklachten. De Gezondheidsraad ziet verder “aanwijzingen” dat mensen die ernstig ziek op de IC hebben gelegen een “lager mentaal welbevinden hebben”.

Rapport

Het rapport van de Gezondheidsraad is vooral een bevestiging van het beeld dat al langer bestaat. De raad komt niet met grootscheepse nieuwe oplossingen. Het advies aan de overheid is juist om “geen nieuwe interventies te ontwikkelen”, maar gebruik te maken van “bewezen effectieve interventies”. Daarnaast moet worden ingezet op het “verder versterken van bestaande structuren”, zoals vroegtijdige signalering van problemen via de schoolgezondheidszorg, mentoren-systemen op middelbare scholen, de begeleiding van studenten en de bedrijfsgezondheidszorg.

Mentale klachten

Ondersteuning van kwetsbare groepen is ook een belangrijk punt. De raad schrijft dat meer mensen te maken hebben gekregen met “omstandigheden die de kans op mentale klachten vergroten”. Daaronder vallen bijvoorbeeld financiële onzekerheid, onveilige thuissituaties en leerachterstanden. (ANP)