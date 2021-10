Gezondheidsraad: gebruik zelfafnameset voor testen op baarmoederhalskanker

Interessant voor u

Nieuws Tijdelijke opnamestop OLVG Oost door twijfels over noodstroom Het OLVG heeft een tijdelijke opnamestop afgekondigd voor de locatie in Amsterdam-Oost vanwege twijfels over de noodstroomvoorziening. Tijdens een test is gebleken dat de noodstroomvoorziening mogelijk niet goed kan worden ingeschakeld tijdens een stroomstoring. Lees verder

Nieuws Ggz verliest kort geding Wlz-inkoop De voorzieningenrechter laat geen spaan heel van de bezwaren die ggz-aanbieders hebben tegen het vernieuwde Wlz-inkoopkader van de zorgkantoren. Ze oordeelt dat de vernieuwde, getrapte inkoopsystematiek rechtmatig is en voldoet aan de aanbestedingswetgeving. Lees verder

Nieuws NZa stelde acute-ggz-budget Amsterdam te laag vast De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vorig jaar het budget voor acute geestelijke gezondheidszorg (ggz) in de regio Amsterdam te laag vastgesteld. De autoriteit volgde een voorstel van verzekeraar Zilveren Kruis, maar had de hoogte zelf moeten bepalen. Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de zaak die was aangekaart door ggz-instelling Arkin. Lees verder

Nieuws Ruim 44 procent meer coronagevallen vergeleken met vorige week In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 25.751 nieuwe positieve tests. Dat is ruim 44 procent meer dan vorige week, toen het ging om 17.832 nieuwe coronagevallen in zeven dagen. Lees verder