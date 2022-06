Gezondheidsraad wil landelijke aanpak eetstoornissen

De Gezondheidsraad pleit voor een landelijke uniforme aanpak om eetstoornissen sneller te herkennen en te behandelen. Daarbij moet de preventie vooral gericht zijn op het vergroten van de mentale weerbaarheid van jongeren, het eerder erkennen dat ze ziek zijn en te zorgen dat hun omgeving dat oppikt. Daarvoor is een goed screeningsinstrument nodig. De raad adviseert te investeren in verder onderzoek naar vroege herkenning en behandeling van eetstoornissen.

Dat schrijft de Gezondheidsraad op 28 juni aan de staatssecretaris van VWS. Het advies betreft de eetstoornissen anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis en de vermijdende of restrictieve voedselinnamestoornis ARFID.

Wachttijd

Naast een goed screeningsinstrument valt winst te behalen met een laagdrempelig behandelaanbod, dat meteen kan starten, zegt de raad. Dat voorkomt dat klachten erger worden en helpt de wachttijd voor specialistisch behandeling te overbruggen of zelfs overbodig te maken. De Gezondheidsraad adviseert een landelijk uniforme aanpak van eetstoornissen, die op regionaal of gemeentelijkniveau uitgevoerd kan worden.

De laatste jaren is er te weinig kennis ontwikkeld over de beste manier om eetstoornissen te herkennen of te voorkomen, zo oordeelt de raad. Ook is er nog erg weinig bekend over hoe de veel voorkomende samenloop tussen eetstoornissen en andere psychiatrische ziektebeelden het beste behandeld kan worden. Dat vraagt om meer investeringen in onderzoek.