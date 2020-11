Gezondheidsraad: zorgpersoneel soms eerste coronavaccin

Als de continuïteit van de zorg in gevaar komt, kan de overheid besluiten zorgmedewerkers voorrang te geven bij het geven van het coronavaccin. Zorgmedewerkers die omgaan met patiënten die ouder zijn dan 60 jaar – zoals in een verpleeghuis of de thuiszorg – en door hun ziekte niet gevaccineerd kunnen worden, horen sowieso bij de eerste groep die in aanmerking komt voor het vaccin.

Dat staat in een advies van de Gezondheidsraad aan minister De Jonge van VWS. Op verzoek van VWS heeft de raad donderdag een advies gegeven over de verdeling van de vaccins tegen corona, omdat er volgend jaar niet direct voor iedereen een vaccin beschikbaar is. Het RIVM denkt dat er pas begin 2022 voor iedereen voldoende vaccins zijn.

Alleroudsten

De Gezondheidsraad verwacht dat de grootste gezondheidswinst kan worden behaald door de vaccins aan te bieden aan de alleroudsten met een “ernstige aandoening”. Als ze zich niet kunnen of willen inenten komen medewerkers die deze groep mensen verzorgen in aanmerking voor een vaccin – dat geldt ook voor mantelzorgers die hen zorg en hulp verlenen. Reden is dat zij een besmettingsrisico vormen voor deze groep zeer oude en zieke mensen.

60-plussers

Als tweede groep wijst de Gezondheidsraad de minder oude 60-plussers aan met een ernstige aandoening. Als derde groep is de rest van de 60-plussers aan de beurt – ook als ze geen aandoening hebben. Ten slotte kan het personeel in de zorg aanspraak maken op het coronavaccin. De minister mag besluiten het zorgpersoneel sneller vaccineren als de continuïteit van de zorg risico loopt.

“Een belangrijk principe bij de verdeling van de schaarse middelen tijdens een pandemie is het maximaliseren van de gezondheidswinst voor de bevolking als geheel”, schrijft de Gezondheidsraad in haar advies. De raad kiest ervoor om zoveel mogelijk levens te redden, boven de keuze zoveel mogelijk levensjaren te besparen. “Bovendien is dat helder en eenduidig.”

Ontwrichting

Bij het advies hebben twee andere factoren een rol gespeeld: behoud van de infrastructuur van de samenleving om “maatschappelijke ontwrichting te voorkomen” – zoals het mogelijke gevaar van afschalen van de reguliere zorg. De derde factor die heeft meegewogen is dat door een intelligente inzet van het vaccin de verspreiding van het covid19-virus zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

Contracten fabrikanten

De Europese Unie heeft contracten gesloten met enkele fabrikanten voor de levering van meer dan een miljard vaccinshon: AstraZeneca (het Oxfordvaccin), Pfizer, Janssen Vaccines, Sanofi/GSK, Moderna en CureVac. Nederland heeft recht op 50 miljoen daarvan, met een optie op ongeveer 19 miljoen extra. Daarvoor is gekozen, omdat VWS niet weet welke fabrikant het eerste kan leveren. Verder speelt mee dat bij alle vaccins twee keer moet worden ingeënt, behalve bij het vaccin van Janssen.