GGD: corona-uitbraak Surhuisterveen lijkt onder controle

De uitbraak van het coronavirus in een verpleeghuis in Surhuisterveen lijkt volgens de Friese GGD onder controle. In de afgelopen dagen zijn ongeveer vierhonderd bewoners en medewerkers getest en dat bracht zestien nieuwe gevallen aan het licht. Het gaat om vier bewoners en acht medewerkers van ’t Suyderhuys, evenals vier medewerkers van andere locaties van het moederbedrijf.

We vinden dat het aantal nieuwe besmettingen beperkt is gebleven. Voor ons is dat aanleiding te besluiten dat er niet meer grootschalig onderzoek nodig is, temeer omdat de maatregelen goed worden nageleefd”, aldus GGD Fryslân.

Britse variant

In het woonzorgcentrum zijn in totaal 112 coronabesmettingen vastgesteld. Het gaat om 63 medewerkers en 49 bewoners. Bij zeker twee bewoners ging het om de besmettelijkere Britse variant. Zes oudere bewoners zijn overleden aan het virus. Meerdere cliënten hadden de Britse variant van het coronavirus.

Verspreiding opsporen

Of meer mensen binnen ’t Suyderhuys die variant hebben opgelopen, wordt niet uitgezocht. Volgens de GGD maakt dat niet uit voor het ziektebeeld en de behandeling. “Liever richt GGD Fryslân de aandacht op waar de Britse variant nog meer kan zijn in de provincie, om zo de verdere verspreiding op het spoor te komen en in te dammen.” Daarom gaat de GGD binnenkort ongeveer negentig slijmmonsters van positief geteste personen opnieuw testen. Het gaat om zo’n dertig bewoners van zorg- en verpleeghuizen en om ongeveer zestig mensen uit de rest van Friesland. (ANP)