GGD-directeuren: quarantaine voor scholieren schiet doel voorbij

Dat de directeuren Publieke Gezondheid met deze oproep komen, is bijzonder. Tot nu toe schaarden zij zich volledig achter het quarantainebeleid, geven ze zelf aan. De oproep is ondertekend door alle 25 directeuren van de regionale GGD’en, en door de voorzitter van GGD GHOR Nederland, André Rouvoet. De functie Directeur Publieke Gezondheid is sinds 2012 wettelijk ingevoerd, om Nederland beter voor te bereiden op onder meer grootschalige uitbraken van infectieziekten en om goed in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Schoolklassen naar huis

Als de regel van quarantaine bij drie of meer besmettingen in een klas wordt versoepeld, hoeven er minder klassen naar huis te worden gestuurd, stellen de directeuren. “Scholen zijn dan weer beter in staat op een normale manier onderwijs te verzorgen en jongeren krijgen weer de kans om zich gezond en veilig te ontwikkelen.” Het aantal schoolklassen dat naar huis wordt gestuurd door de huidige quarantaineregels neemt snel toe. “In heel Nederland zit op dit moment een kwart van de basisschoolleerlingen in quarantaine. Op basis van de groei in het aantal coronabesmettingen zal dit aantal de komende week nog fors groeien”, verwachten de directeuren.

Ontwrichting dreigt

Elke vier besmette personen besmetten nu vijf nieuwe mensen met corona, aldus de directeuren. Maar de omikronvariant die nu heerst, lijkt tot minder ernstige ziekteverschijnselen en ziekenhuisopnames te leiden. “Als de trend van besmettingen doorzet, dreigt ontwrichting van de samenleving, omdat grote aantallen mensen in isolatie of quarantaine moeten gaan na contact met een positief getest persoon.”

Negatieve effecten

Met name voor de jeugd hebben de quarantaineregels veel negatieve effecten, stellen de directeuren. Omdat veel kinderen en jongeren niet gevaccineerd zijn en tot 18 jaar geen boosterprik kunnen krijgen, moeten zij meteen in quarantaine na contact met een besmet persoon. “De gevolgen voor leerlingen zijn groot. Digitaal onderwijs thuis leidt, ondanks alle inspanningen van scholen, tot leerachterstanden. Niet iedereen heeft thuis de gelegenheid om goed te kunnen studeren. De ruimte ontbreekt, er is geen rustige omgeving, ouders moeten ook thuis werken, kunnen kinderen niet ondersteunen in het leerproces. Kortom er zijn tal van factoren die leiden tot achterblijvende leerprestaties.”

Sociale isolatie

Ook wijzen de directeuren op de sociale isolatie waarin leerlingen kunnen belanden, aangezien leerlingen die in quarantaine zitten, geen fysiek contact mogen hebben met klasgenoten of vriendjes en vriendinnetjes. “Meer dan voorheen kampen jongeren met eenzaamheid of depressieve gevoelens. Sommigen vinden dat ze in een uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen.” (ANP)