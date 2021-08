GGD Flevoland voert vaccinatiecampagne op Urk

Volgens data van het RIVM heeft op Urk tussen de 20 en 39 procent van de volwassenen tot dusver een eerste prik gehad. In geen enkele andere Nederlandse gemeente ligt het percentage volwassenen dat een eerste prik kreeg lager dan 40 procent. Ook in andere gemeenten met veel christelijke inwoners is het percentage hoger. In Staphorst kreeg bijvoorbeeld tussen de 40 en 59 procent van de volwassenen een eerste prik, in Barneveld tussen de 60 en 74 procent. Landelijk heeft tot dusver naar schatting bijna 85 procent van de 18-plussers ten minste één vaccinatie gehad.

Het vaccinatiecijfer op Urk blijft volgens een woordvoerster van GGD Flevoland achter omdat er veel mensen met een christelijke overtuiging in de gemeente wonen. “Niet alleen met corona, maar ook met andere vaccinaties zie je dat de vaccinatiegraad op Urk achterblijft in vergelijking met de rest van Flevoland.” Daarnaast zijn er volgens haar op dit moment relatief weinig besmettingen op Urk, waardoor mensen de noodzaak tot het halen van een prik wellicht niet zo voelen. “Ook kan het zijn dat er nog veel mensen op vakantie zijn, dus wellicht loopt het aantal na de zomer nog op.”

Op Urk wonen relatief veel jonge mensen, licht ze de keuze voor een campagne op sociale media toe. “Daar is dus nog een grote groep te bereiken. Tegelijkertijd zien we dat ook het percentage jonge mensen dat zich tot dusver heeft laten vaccineren achterblijft bij het landelijke cijfer.” De campagne, die GGD Flevoland deze week is gestart, is erop gericht jonge mensen te informeren over vaccinaties. “De campagne is in die zin neutraal”, aldus de woordvoerster. “Het uitgangspunt van de gemeente is ook dat het een eigen keuze blijft of je je wilt laten vaccineren.” De campagne is uitgezet op onder meer Dumpert en een aantal online game platforms.

Ook is er door huisartsen een brief met informatie rondgestuurd. Bij die brief zit ook een informatiefolder van de christelijke patiëntenvereniging NPV, waarin de voors en tegens van de coronavaccinatie worden uitgelegd aan de hand van de Bijbel. Daarnaast gaat de GGD binnenkort mogelijk de straat op in de gemeente om met mensen in gesprek te gaan over vaccinatie.

De GGD Flevoland streeft niet naar een bepaalde vaccinatiegraad op Urk, aldus de woordvoerster. “Maar wij zouden natuurlijk wel graag zien dat meer mensen zich op Urk laten inenten.” (ANP)