GGD GHOR: coalitieakkoord doet pijn

Versterking van publieke gezondheid vergt meer dan investeren in pandemische paraatheid. Dat meldt de GGD GHOR in een reactie op het coalitieakkoord. Ondanks het voornemen de publieke gezondheid te versterken en meer in te zetten op preventie, ontbreekt de uitwerking en het structurele financiële kader aldus de brancheorganisatie. “Nu de GGD’en opnieuw alle zeilen bij zetten om een historische boostercampagne uit te voeren, doet dat extra pijn.”

In het coalitieakkoord zitten mooie punten, die erop wijzen dat het nieuwe kabinet wil inzetten op het verkleinen van gezondheidsverschillen, met meer aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering, constateert de GGD GHOR. “Ook het structureel invoeren van een kansrijke start in alle gemeenten en de voorgenomen structurele versterking van de pandemische paraatheid is mogelijk goed nieuws voor de broodnodige versterking van de publieke gezondheidszorg in Nederland.”

Niet concreet

De aankondiging van het versterken van de publieke gezondheid is volgens de brancheorganisatie een stap in de goede richting. Tegelijkertijd vinden de GGD’en dat het niet concreet wordt en niet structureel genoeg wordt opgepakt. “Ik vrees dat het nieuwe kabinet zich richt op de volgende pandemie. Maar de les van deze pandemie is dat we te weinig hebben geïnvesteerd in publieke gezondheid, waardoor we onvoldoende weerbaar waren. Daarin moet je investeren, náást pandemische paraatheid. Anders heb je bij de volgende gezondheidscrisis wel een crisisorganisatie, maar nog steeds veel ongezonde Nederlanders en een publieke gezondheid die onvoldoende toegerust is”, reageert Andre Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland.