GGD IJsselland opent Meldpunt Maatschappelijke Zorg

Per 1 januari 2020 start GGD IJsselland het Meldpunt Maatschappelijke Zorg. Dit meldpunt is tijdens kantoortijden bereikbaar voor meldingen voor waar ernstige zorgen om zijn, en voor het aanvragen van een verkennend onderzoek in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Buiten kantoortijden is het meldpunt te bereiken voor een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Naast het meldpunt, is de GGD vanaf komend jaar ook uitvoerder van het verkennend onderzoek in het kader van de WvGGZ. Voor deze combinatie van taken start de GGD daarom het Meldpunt Maatschappelijke Zorg vanaf 1 januari 2020, meldt RondOmmen. Inwoners van de gemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle kunnen contact opnemen met het meldpunt van GGD IJsselland.

Wet WvGGZ

Op 1 januari 2020 gaat de WvGGZ in. In deze wet is geregeld dat burgers die zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen, een melding kunnen doen. De wet zorgt dat van de betrokkene en zijn familie in de behandeling beter geregeld is. Ook maakt de wet mogelijk dat de verplichte behandeling thuis of poliklinisch kan plaatsvinden.