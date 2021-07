GGD kleedt opnieuw bron- en contactonderzoek uit

De GGD Brabant Zuidoost is gestopt met bellen voor bron- en contactonderzoek onder jongeren. Dat is onbegonnen werk, vindt de GGD. De organisatie geeft liever prioriteit aan 30-plussers en jonge gezinnen. Zij worden gebeld na een positieve testuitslag. Jongeren krijgen alleen nog een mail met het verzoek nauwe contacten te waarschuwen.

Niet alleen is het ondoenlijk om alle jongeren te bellen, het is ook wel duidelijk waar de besmettingshaarden zitten: in de horeca. Bij jonge gezinnen en bij dertigers – waar het aantal besmettingen snel toeneemt – is dat veel minder duidelijk, zeggen een arts infectieziekten en een programmamanager corona van GGD Brabant-Zuidoost tegen het AD.

Quarantaine

De werkdruk is zo hoog dat GGD Brabant-Zuidoost een week lang iedereen per mail benaderde, in plaats van per telefoon. Inmiddels is dat ‘teruggeschaald’ naar bron- en contactonderzoek bij specifieke groepen. De GGD wijst ouders van jonge kinderen die positief getest zijn met klem erop om hun kroost in quarantaine houden. Maar dat is in deze tijd van schoolreisjes en vakantie extra moeilijk.

Pool

Brabant-Zuidoost doet geen beroep op de landelijke pool van extra medewerkers bron- en contactonderzoek die de landelijke GGD GHOR achter de hand houdt. Andere regio’s hebben prioriteit. GGD GHOR keurt het goed dat regio’s hun eigen koers varen, gezien de hoge aantallen besmettingen verspreid door Nederland. In twaalf dagen tijd is het aantal van zeshonderd naar tienduizend per dag geschoten. In de aanloop naar de tweede coronagolf duurde die stijging iets meer dan vijftig dagen. Ook toen moesten de GGD’en hun bron- en contactonderzoek uitkleden. Grote verschil met toen is dat nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd.