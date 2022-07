GGD-medewerker veroordeeld voor doorverkopen coronagegevens

Een GGD-medewerker die illegaal bijna achthonderd dossiers inzag en daaruit coronagegevens publiceerde op Snapchat en Telegram, is veroordeeld tot de maximale werkstraf van 240 uur plus een voorwaardelijke celstraf van 120 dagen. De 19-jarige man logde in op het CoronIT-systeem van de GGD terwijl hij ziek thuis zat.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland die pas op 26 juli is gepubliceerd. De uitspraak is al gedaan in januari van dit jaar. Het openbaar ministerie (OM) eiste destijds een celstraf van acht maanden.

Cybercrime

De inmiddels oud-medewerker heeft bekend dat hij in januari en februari 2021 dossiers bekeek en gegevens daaruit doorverkocht aan derden – voor een euro per stuk. De man bekeek 795 dossiers. Het is niet bekend hoeveel gegevens hij heeft verkocht. De 19-jarige kwam in beeld bij het cybercrimeteam van de politie op basis van de logsbestanden van de GGD.

Doorverkopen gegevens

De Rechtbank Midden Nederland rekent het de 19-jarige niet alleen aan dat hij computervredebreuk pleegde, maar ook dat zijn daden impact hebben op de maatschappij. In plaats van een positieve bijdrage koos hij voor winstbejag, aldus de rechter. Hij is niet de eerste (oud-)GGD’er die is veroordeeld voor illegaal neuzen in het CoronIT-systeem of het doorverkopen van gegevens. Uit onderzoek van RTL Nieuws werd duidelijk dat dit op grote schaal gebeurde. Naar aanleiding daarvan heeft de GGD de software vervangen en de regels aangescherpt.