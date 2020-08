GGD scherp op besmettingen Wageningse studenten

De GGD Gelderland-Midden houdt de besmettingen met corona in Wageningen nauwlettend in de gaten nu in die plaats al drie clusters zijn ontdekt en ook een aantal individuele gevallen. De opening van een teststraat in Wageningen is zelfs elf dagen naar voren gehaald, om het inwoners zo makkelijk mogelijk te maken zich op corona te laten testen zodra ze klachten ervaren, aldus de arts infectieziekten van de dienst.

De drie clusters van positief geteste personen bestaan in totaal uit zeventien jonge mensen. Daarnaast zitten nog eens zeventig studenten in quarantaine. Met deze studenten is volgens de GGD dagelijks contact. Zij moeten zich laten testen als ze bij corona passende klachten krijgen.

Volgens de GGD zijn alle besmettingen opgedoken rond de introductie. Het gaat om huisgenoten, mensen die tijdens de introductie in een studentenhuis hebben geslapen en gasten van een studentenhuis. Een aantal besmette studenten is geïsoleerd.

In Wageningen zelf is nog geen brandhaard gevonden. De individuele coronagevallen in Wageningen hebben voor zover bekend ook geen relatie met de besmette studenten, maar de GGD zoekt dat nog wel verder uit. De gemeente en de Wageningse universiteit zijn ingelicht. (ANP)