GGD-sites test- en prikafspraken weer onbereikbaar door aanval

Mensen die zich willen laten testen op het coronavirus of die zich ertegen willen laten vaccineren, kunnen ook donderdag heel moeilijk een afspraak maken. Door een ddos-aanval op een leverancier ligt vrijwel het hele afsprakensysteem plat, het lukt mensen niet om met hun DigiD-gegevens in te loggen. Dat bevestigt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland na een bericht van de NOS.

Af en toe lukt het iemand om via de website toch een afspraak te maken, maar de meeste mensen komen er niet doorheen. Op dinsdag waren er ook meerdere ddos-aanvallen, waardoor de GGD-sites moeilijk te bereiken waren. Mensen kunnen niet alleen geen nieuwe afspraak maken, het is ook vrijwel onmogelijk om testuitslagen te bekijken of eerder gemaakte afspraken in te zien.

De getroffen leverancier gaat aangifte doen van de aanval. “En als het helpt zullen wij dat zeker ook niet nalaten”, aldus de GGD-organisatie. Bij een ddos-aanval wordt een computersysteem overspoeld met verkeer. Het systeem kan al die bezoekers niet aan en bezwijkt onder de druk, waardoor sites onbereikbaar worden. Zulke aanvallen zijn online heel eenvoudig te bestellen en uit te voeren, het is vrij laagdrempelig. Het is niet bekend wie achter de aanvallen op de GGD zitten en wat het motief is.

Mensen die een afspraak willen maken kunnen bellen met het landelijk nummer 0800-1202 voor een test of met 0800-7070 voor een vaccinatie. Volgens de organisatie hebben de ddos-aanvallen geen invloed op de werking van het Digitaal Corona Certificaat (DCC). (ANP)