GGD staat voor ‘enorme uitdaging’ als nieuwe vaccinatieronde komt

Het vinden van voldoende personeel om in de komende maanden snel meer coronaprikken te kunnen zetten wordt een “enorme uitdaging”, aldus de GGD‘en. De gezondheidsdiensten werken aan “innovaties” en het “mobiliseren” van onder anderen oud-medewerkers om aan de vraag te kunnen voldoen.

Gezondheidsminister Ernst Kuipers houdt er rekening mee dat de komende maanden nieuwe vaccinatierondes nodig zijn. Hij meldde maandag dat de GGD’en de huidige prikcapaciteit in zes weken zouden kunnen uitbreiden naar 1,5 miljoen vaccinaties per week.

Prikcampagne

Tijdens de vorige coronagolven was de samenleving grotendeels op slot. Doordat het kabinet de samenleving bij een nieuwe opleving van het virus zoveel mogelijk wil openhouden “wordt de beschikbaarheid van personeel beperkt”, aldus de GGD in een eerdere uitwerking van plannen voor het uitbreiden van de prik- en testcapaciteit. “Immers, mensen blijven werken in hun bestaande banen.” Tijdens vorige prikcampagnes hielpen onder meer militairen mee. De GGD’en voeren ook nu weer gesprekken met defensie, uitzendbureaus, zorginstellingen en hulporganisaties zoals het Rode Kruis.

Werknemers

Daarnaast “wordt er gewerkt aan het maken van afspraken met werkgevers voor het beschikbaar stellen van medewerkers”. Werkgevers hebben volgens de GGD een direct belang bij het uitlenen van personeel, als daardoor een eventuele lockdown kan worden verkort. Ook heeft de GGD een “pool van ex-medewerkers waar we een beroep op kunnen doen”. Volgens een woordvoerder gaat het op dit moment om “enkele duizenden mensen”.

Vaccin

Met innovaties kan de GGD daarnaast “het aantal handelingen voor het personeel verminderen”. Tijdens de boostercampagne afgelopen winter werden de prikstraten bijvoorbeeld anders ingericht, zodat het vaccineren per persoon minder tijd kostte. Dit soort wijzigingen van de werkwijze hebben 20 procent personeel bespaard, aldus de GGD. Ten opzichte van de boostercampagne kan nu opnieuw 20 procent op het benodigde personeel worden bespaard. “Mocht het scenario zich aandienen dat de gehele bevolking in het najaar gevaccineerd moet worden, dan verwachten GGD’en door deze innovaties 5 miljoen mensen meer te kunnen vaccineren in dezelfde doorlooptijd als bij de afgelopen boostercampagne.”

Hoeveel extra personeel de GGD’en precies nodig hebben om binnen korte tijd 1,5 miljoen prikken per week te kunnen zetten is volgens de woordvoerder van de koepelorganisatie lastig te zeggen. Dat is onder meer afhankelijk van het stadium van ontwikkeling waarin sommige innovaties zijn, zegt hij. (ANP)