GGD Twente houdt vaccineerders vast om snellere opschaling

De medewerkers die in Twente betrokken zijn bij de boostervaccinatie tegen het coronavirus kunnen aan de slag blijven wanneer de piek over een paar weken is gepasseerd. “Wanneer de grootschalige vaccinatie-activiteiten afnemen, houden we medewerkers vast. Zo kunnen we gemakkelijk opschalen”, laat de Twentse GGD weten.

De vaccineerders kunnen de komende tijd worden ingezet om “bijzondere doelgroepen” in te enten, zoals dak- en thuislozen en asielzoekers. Ze kunnen ook bijgeschoold worden zodat ze op teststraten aan de slag zouden kunnen. Verder zouden ze kunnen helpen bij voorlichtingsactiviteiten.

Weer beschikbaar

Ook Noord- en Oost-Gelderland denkt na over de periode na de boosterpiek. “Qua personeel doen we het net als eerdere fases”, aldus een woordvoerder van de GGD in deze regio. “Deze mensen zijn niet rechtstreeks bij ons in dienst, ze worden ingehuurd. We vragen bij afschalen altijd of mensen bij een eventuele volgende opdracht weer beschikbaar zijn. Dit is gelukkig bij een groot deel van het personeel het geval.”

Zeker een miljoen mensen moeten nog wachten op hun boosterprik. Zij hebben in de afgelopen drie maanden een coronabesmetting opgelopen, of hebben te recent hun laatste coronaprik gehad. Daarom gaat de boostercampagne ook in februari en maart door. Tegelijk moeten de GGD’en zich voorbereiden op de volgende boosterronde. Die komt waarschijnlijk in het tweede kwartaal. In het najaar volgt mogelijk nog een boostercampagne. (ANP)