GGD Zaanstreek-Waterland raakt 132 coronatesten kwijt

De coronatesten zijn donderdagochtend afgenomen in de teststraat aan de Gorslaan in Purmerend, meldt NH Nieuws. Mensen wiens test niet meer teruggevonden kan worden, hebben daar bericht over gekregen. Voor hen zit er niks anders op dan zich opnieuw te melden in de teststraat. De extra drukte die dat met zich meebrengt, poogt de GGD op te vangen door extra personeel in te zetten.