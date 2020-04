GGD’en beginnen maandag met testen zorgmedewerkers

Enkele GGD’en hebben coronateststraten gemaakt, waarbij de betrokkenen de auto niet uit hoeven. De mensen die de testen afnemen, hebben beschermingsmiddelen aan.

Huisartsen

Degenen die zich kunnen laten testen zijn bijvoorbeeld verloskundigen, huisartsen en mensen die in de thuiszorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten- en ouderenzorg werken. Ze moeten al 24 uur klachten hebben die mogelijk duiden op het nieuwe coronavirus. Ze kunnen zich via hun huisarts, bedrijfs- of instellingsarts laten doorsturen voor een check met een keel- of neusuitstrijkje.

Honderd testen

Vooralsnog gaan de GGD’en de komende dagen uit van maximaal honderd testen per dag. Het streven is om de uitslag een dag na de afname klaar te hebben, aldus een woordvoerster van GGD Nederland. Tot nu toe werden al wel artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen met klachten en patiënten getest op het virus. Niet alle zorgpersoneel kon worden getest, omdat er een tekort aan testcapaciteit bestond. (ANP)