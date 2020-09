GGD’en brengen gezondheid Limburgers in kaart

De GGD Zuid Limburg en GGD Limburg-Noord zetten vanaf 17 september een vragenlijst uit onder volwassenen en ouderen. Het gaat om 85.000 inwoners in Zuid-Limburg en 57.000 inwoners uit Limburg-Noord, die per post uitgenodigd worden om de ‘GGD Gezondheidsmeter’ in te vullen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: beweeggedrag, slaap, stress, mantelzorg, sociale contacten en kwaliteit van leven, meldt Nieuws.nl.

Gezondheid verbeteren

De vragenlijst is onderdeel van een groot landelijk onderzoek door alle GGD’en in samenwerking met het RIVM en het CBS dat zij eens in de vier jaar uitvoeren. De GGD drukt de ontvangers van de vragenlijst nadrukkelijk op het hart om mee te doen; op basis van de uitkomsten kan er per gemeenten bekeken worden wat er nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.