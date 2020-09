GGD’en kritisch over testen zonder coronaklachten

Schadelijk

“Mijn stelling is: baat het niet, dan schaadt het wél. Ik ben bang dat het iets doet met het gedrag van mensen, hun het beeld geeft dat ze veilig zijn. Dat we testen gebruiken als legitimatie om ons niet aan de maatregelen te houden. Als wij ons met Kerst massaal laten testen, en we gaan daarna allemaal op bezoek bij opa en oma in het verpleeghuis, dan roepen we een tweede golf over ons af.”

Rouvoet is bang dat Schiphol bijdraagt aan die enorme drukte in andere teststraten, omdat de teststraat daar het beeld oproept dat het zin heeft om je te laten testen zonder klachten. “Uit de richtlijnen van het RIVM blijkt dat testen zonder klachten nou niet de meest effectieve bijdrage is aan de bestrijding van corona. Dat is ook onze lijn”, stelt Rouvoet. “Tegelijkertijd zijn wij in gesprek met de minister. Die zegt: ik zie een paar plekken waar dat mogelijk wel meerwaarde heeft.”

Koepel heeft bedenkingen

De GGD-koepel heeft haar bedenkingen aan minister Hugo de Jonge gemeld, maar uiteindelijk is hij het die beslist, zegt Rouvoet. De GGD-voorman stelt dat het testen zonder symptomen, ook op Schiphol, alleen nog als experiment gebeurt. “Levert het geen effectieve bijdrage, kunnen we elders effectiever zijn met onze middelen, dan moeten we dat vooral doen”, stelt hij. (ANP)