GGD’en overvallen door wijziging regels quarantaine

GGD’en

“De 25 regionale GGD’en zullen de huidige quarantaineadviezen zo spoedig mogelijk aanpassen aan het nieuwe beleid. De vroegst haalbare en afgestemde invoerdatum is 21 januari”, aldus de organisatie.

Quarantaineregels

Het doorvoeren van andere quarantaineregels vergt volgens GGD GHOR enige tijd en zorgvuldigheid. “Ervaring leert namelijk dat ook eenvoudig ogende beleidswijzigingen vele uitzonderingen kennen en met zich meebrengen. Dit leidt vaak tot de nodige complexiteiten in de uitvoering. Complexiteiten die op voorhand niet altijd zijn te voorzien”, stelt de organisatie.

Duizenden medewerkers

Ook de omvang van de betrokken organisaties maakt dat er tijd nodig is om de vele duizenden medewerkers van de juiste instructies te voorzien. Zij zijn werkzaam op diverse plekken in het land en in verschillende rollen, in de testketen en bij bron- en contactonderzoek. Daarnaast moeten wijzigingen worden doorgevoerd in alle systemen en communicatiemiddelen. Ook dat vraagt zorgvuldigheid.

Versoepelingen

Het kabinet wil met de versoepeling voorkomen dat de samenleving vastloopt omdat te veel mensen in quarantaine moeten gaan. Ook is de omikronvariant minder ziekmakend dan gevreesd. Daarom worden de quarantaineregels per direct aangepast. Het duurt echter even voordat de GGD’en hun informatiemateriaal kunnen aanpassen aan het nieuwe beleid.

Vrijdag

Als de versoepeling van de quarantaineregels deze vrijdag was aangekondigd, maar pas volgende week vrijdag zou ingaan, zouden veel mensen zich deze week al niet meer aan de regels hebben gehouden, denkt het ministerie. Daarom heeft het kabinet voor deze “praktische oplossing” gekozen. (ANP)