GGD’s: bron- en contactonderzoek lukt niet meer volledig

Nieuws Rode Kruis opent hulplijn voor mensen in nood rampgebied Limburg Het Rode Kruis heeft vrijdag vanaf 16.00 uur een hulplijn opengesteld voor mensen in het rampgebied in Limburg. Iedereen die hand- en spandiensten nodig heeft, kan contact opnemen met het nummer 070-445 888. Vrijwilligers staan klaar om mensen in het overstromingsgebied te helpen, aldus de organisatie.

Nieuws Mensen kunnen tweede prik AstraZeneca inruilen voor Pfizer Mensen die een eerste prik met het coronavaccin van AstraZeneca hebben gehad, kunnen vanaf vrijdag een afspraak maken voor een tweede prik met het vaccin van Pfizer en BioNTech. Het is nu voor het eerst mogelijk om vaccins te combineren. De LHV klaagt over het besluit van de minister.

Nieuws Adelante-vestiging maanden dicht na overstroming Het duurt maanden voordat de schade die de overstroming aan kindcentrum Adelante in het Limburgse Houthem (bij Valkenburg) heeft veroorzaakt, is hersteld. "Een groot deel van het gebouw is woensdag onder water komen te staan", zegt voorzitter van de raad van bestuur Henri Plagge: "Ook apparatuur heeft veel waterschade opgelopen en is waarschijnlijk niet meer bruikbaar."

Nieuws Van Ark: Meer impact patiëntenorganisaties betekent meer middelen De huidige financieringsopzet voor de tweehonderd pg-organisaties die het ministerie van VWS ondersteunt, loopt eind volgend jaar af. Van Ark geeft zelf enkele inhoudelijke richtingen die pg-organisaties in de toekomst op kunnen gaan om ervoor te zorgen dat ze meer impact en bereik hebben. "Deze inhoudelijke oplossingsrichtingen kunnen evenwel alleen echt gestalte krijgen wanneer er […]