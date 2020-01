GGNet heeft nieuw regioplan acute ggz

GGNet heeft samen met netwerkpartners een nieuw regioplan gemaakt. Daarin staat beschreven hoe gehandeld moet worden in crisissituaties waar acute ggz-hulp nodig is.

Module

Aanleiding voor het nieuwe regionaal plan is de landelijke invoering van een nieuwe werkwijze in de ‘Generieke Module Acute Psychiatrie’. Deze werkwijze is een kwaliteitsstandaard hoe er in Nederland omgegaan wordt met een crisissituatie in de eerste 72 uur nadat een crisismelding binnenkomt.

Rollen

Het regioplan van GGNet beschrijft hoe de acute zorg in de regio is vormgegeven, wat een acute crisis is en welke rollen de verschillende organisaties hebben bij de hulpverlening aan mensen die een psychiatrische en/of ernstige psycho-sociale crisis doormaken. Deze organisaties zijn, naast GGNet, onder meer de huisartsen, ziekenhuizen, politie, openbaar ministerie, ambulancevervoer, gemeenten en de zorgverzekeraars.

Verward gedrag

In het nieuwe regioplan staat ook een sluitende aanpak van mensen die verward gedrag vertonen of overlast veroorzaken. Voorbeelden hier van zijn afspraken over de wijze van beoordeling van een crisissituatie, aanrijtijden, locaties waar crisissituaties behandeld kunnen worden en vervoer. De afspraken moeten voorkomen dat mensen die niet verdacht worden van een strafbaar feit met de politie in aanraking komen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de termijnen tussen aanmelding, triage, beoordeling en vervolgzorg.

Financiering

Ook de geplande nieuwe financiering van acute zorg is meegenomen in het regioplan. De afspraken over de financiering maakt GGNet met Menzis, de verzekeraar met het grootste aantal verzekerden in het gebied Noord- en Oost-Gelderland en Liemers. In de nieuwe wijze van financiering is Menzis de zorgverzekeraar die ook namens alle verzekeraars meedenkt over het inhoudelijk plan en financiering.

Crisisdienst

De crisisdienst van GGNet heeft twee crisisinterventieteams, Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek-Liemers. Jaarlijks krijgen deze teams zo’n 10.000 meldingen over mensen die in acute psychische nood verkeren.