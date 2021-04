Wie staan op de wachtlijsten van ggz-aanbieders?

Patiënten die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, moeten vaak heel lang wachten op een intake en de start van een behandeling. In 2000 spraken zorgverzekeraars en ggz-aanbieders samen af hoe lang patiënten maximaal mogen wachten. In 29 van de 31 wachtlijstregio’s worden op tenminste één diagnosegroep deze zogenaamde Treeknormen niet gehaald.

Wachttijd én wachtlijst in beeld

Hoe lang de wachttijden zijn per aanbieder per diagnosegroep, wordt sinds 2017 bijgehouden door Vektis. Sinds februari 2021 moet niet alleen de wachttijd maar ook de wachtlijst in beeld komen. 500 aanbieders zijn verplicht om antwoord te geven op de volgende vragen: hoeveel mensen staan er per instelling op de wachtlijst? Hoeveel van hen wachten langer dan de Treeknormen op een intake en behandeling? Hoeveel mensen zijn er in behandeling gekomen? Oftewel: in hoeverre zit er beweging in die wachtlijst?

Commerciëel interessant

De antwoorden op deze vragen stromen nog niet binnen, en lijken ook niet altijd te kloppen. Daarnaast schiet het overhevelen van cliënten die bij een andere aanbieder sneller terecht kunnen ook niet erg op. Dat zou te maken hebben met vertrouwen, maar op de achtergrond speelt mee dat een wachtlijst – tot op zekere hoogte – ook commercieel interessant is voor zorgaanbieders.

