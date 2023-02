Ggz-behandelaren en cliënten spannen rechtszaak tegen NZa aan

Behandelaren en cliënten in de ggz kondigen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze verplicht psychiaters en psychologen vragenlijsten over hun cliënten aan een databank te leveren. “Een aanslag op de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg” volgens de eisers, die een crowdfundingcampagne voor de rechtszaak hebben gelanceerd.

De coalitie van eisers is verenigd onder de naam ‘Vertrouwen in de GGZ’ en bestaat uit psychiaters, psychologen en cliënten in de ggz. LOC Waardevolle Zorg, het Platform Burgerrechten en Stichting KDVP hebben zich als organisatie aangesloten bij de eisers.

Zorgprestaties vergelijken

Met de inwerkingtreding van het zorgprestatiemodel wil de NZa sinds 1 januari 2022 uitgebreide datasets ontvangen van de ggz en forensische zorg. Hiermee wil de zorgautoriteit meer inzicht krijgen in de toekomstige zorgvraag. De registratie daarvan en het vermelden van de uitkomst op de facturen is in juli van start gegaan. Met deze informatie wil de NZa de zorgprestaties van behandelaren meten en met elkaar vergelijken. Behandelaren die de vragenlijsten niet aanleveren, krijgen een dwangsom van de NZa.

De partijen achter de rechtszaak zien dit als een inbreuk op het beroepsgeheim van behandelaren en de privacy van cliënten. “Wij onderschrijven het doel dat de NZa nastreeft, het verkorten van wachtlijsten in de ggz”, stellen de eisers op de maandag gelanceerde campagnesite. “Dit middel is daarvoor echter ongeschikt en zal ertoe leiden dat geestelijke gezondheidszorg juist minder toegankelijk wordt.”

Bovendien missen de NZa-vragenlijsten volgens de coalitie een wetenschappelijke onderbouwing. “De meetmethode waarop de vragenlijsten zijn gebaseerd, is ongeschikt om de prestaties van behandelaren onderling te vergelijken”. De vragenlijsten trekken zo de verkeerde conclusies over welke zorg of zorgverlener efficiënter is, of betere resultaten boekt. “Zowel de Algemene Rekenkamer als een groep hoogleraren Psychiatrie kwamen tot die conclusie in de afgelopen jaren.”

Commotie

De NZa verklaart expliciet dat zij geen gegevens zal ontvangen die rechtstreeks te herleiden zijn tot individuele patiënten. En dat de veralgemeniseerde informatie die zij ontvangt niet gekoppeld wordt aan bestanden waarmee de informatie alsnog tot individuele personen te herleiden zou zijn.

Medio december begrensde de Autoriteit Persoonsgegevens echter het gebruik van persoonsgegevens van ggz-patiënten en stelde het strenge voorwaarden. De commotie bereikte afgelopen december ook Den Haag. Op initiatief van SP en GroenLinks sprak de Tweede Kamer zich via een motie uit tegen de opzet van het NZa-dataproject. De regering verzocht de NZa om het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens op te volgen, voordat er met de dataverzameling wordt gestart.