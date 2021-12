GGz Breburg trekt rechtszaak over beschermd wonen in

Aanvankelijk vond de grootste aanbieder beschermd wonen in de regio de tarieven die de gemeente Breda namens tien gemeenten bood onrealistisch. In november dit jaar spande ze daarom een kort geding aan tegen de gemeenten.

Opnieuw aan tafel

De gemeente heropende hierna de onderhandelingsgesprekken. Volgens de gemeente zijn de nieuwe tarieven niet lager. “De tarieven zijn niet hoger of lager, maar ze zijn anders opgebouwd”, zegt de gemeentewoordvoerder tegen PZC. “We zijn met een nieuwe tarievenstructuur gekomen. GGz Breburg en de gemeente Breda hebben hierover diverse gesprekken gevoerd. Hierin zijn we nader tot elkaar gekomen.”

Tevreden

Ook GGz Breburg is nu tevreden is in het bericht te lezen. Woordvoerders van GGz Breburg konden niet vertellen of er iets en zo ja wat er in de tarieven is veranderd waardoor deze rechtszaak niet meer nodig is.

Nader tot elkaar

