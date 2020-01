GGz Centraal heeft Douwe van der Heiden en Marjolein Boshuisen aan zijn directieteam toegevoegd. Van der Heide is per 1 januari benoemd tot directeur behandelzaken in de regio Veluwe & Veluwe Vallei. Boshuisen wordt op 1 april directeur behandelzaken in Eemland. Het directieteam is dan weer compleet, aldus de organisatie.