GGz Centraal verkoopt deel van terrein

GGz Centraal maakte al eerder bekend dat een groot deel van het instellingsterrein Zon & Schild in Amersfoort niet langer nodig is voor de zorg en dat het terrein herontwikkeld wordt. “Het terrein ligt een op zeer gunstige locatie in een gebied waar grote vraag is naar woningen. We hebben de unieke mogelijkheid om de buitenwereld naar binnen te halen. Op dit terrein is ruimte voor zo’n 500 woningen in een groen en duurzaam woonmilieu.”

Met de opbrengst van de verkoop wil de ggz-instelling investeren in haar zorggebouwen. Ze al eerder de ambitie uit van “een gemêleerde woonwijk met een ‘zorgzone’, woningen en bedrijven”. Toekomstige bewoners en buren worden betrokken bij de vormgeving van de bijzondere wijk. Er is ruimte voor maximaal vijfhonderd woningen.