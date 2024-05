Ggz-cliënt Mondriaan kort ontsnapt

Bij de Limburgse ggz-instelling Mondriaan in Heerlen is afgelopen weekend een geweldsincident geweest, waarbij ook iemand korte tijd uit de instelling is ontsnapt.

Dat laat Mondriaan weten na berichtgeving door De Limburger. Vorige maand werd een medewerker op het terrein van de instelling neergestoken. Ze overleed later aan haar verwondingen.

De instelling wil niet zeggen wat er precies is gebeurd. Volgens De Limburger raakte een bewoner van een gesloten afdeling buiten zinnen, bedreigde personeel met bestek en slaagde erin om enkele deuren te forceren.

In een verklaring schrijft Mondriaan dat niemand gewond is geraakt. De ontsnapte bewoner is na korte tijd door de politie aangehouden. “Dit is opnieuw heftig voor onze collega’s vanwege het recente vreselijke incident”, staat in de verklaring. (ANP)