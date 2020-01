GGZ Delfland benoemt NHG-manager tot toezichthouder

Swanet Woldhuis is per 1 januari 2020 benoemd tot lid van de raad van toezicht van GGZ Delfland. Zij volgt Gerard Boekhoff op, die na twee termijnen op 1 april 2020 vertrekt uit de raad.

Woldhuis heeft ruime ervaring in de psychiatrie. Ze is haar carrière begonnen als behandelaar, heeft daarna verschillende managementfuncties in de psychiatrie en in de zorg bekleed, en is de afgelopen acht jaar ook toezichthouder geweest bij GGZ Eindhoven. Op dit moment werkt Woldhuis als clusterhoofd Richtlijnen & Wetenschap bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Toekomstgericht

Woldhuis wil GGZ Delfland in haar rol als toezichthouder helpen anticiperen op een toekomstig regionaal zorglandschap. Haar specifieke aandachtspunten zijn daarbij de kwaliteit van zorg, het betrekken van cliënten bij de zorg, waar mogelijk het betrekken van familieleden bij de behandeling en het creëren van een goed werkklimaat.