GGZ Delfland bouwt nieuwe langdurige zorg voorziening

Deze maand begint GGZ Delfland met de bouw van een nieuwe voorziening voor langdurige zorg in Delft. De voorziening biedt ruimte voor langdurige zorggebruikers met psychische problemen. Tevens kunnen mensen met een dubbele diagnose, bijvoorbeeld psychische problemen en een softdrugs en/of alcoholverslaving, terecht in de nieuwe locatie. De kliniek is een aanvulling op de reeds bestaande detoxkliniek.

De nieuwe voorziening bevindt zich achter kliniek De Ridder, langs de A13. De bouw start medio maart, en het gebouw is volgens planning begin 2022 gereed. Het gebouw biedt ruimte aan 40 cliënten, verspreid over 3 etages. Ieder woondeel bestaat uit 10 kamers met een eigen douche een toilet, en een gezamenlijke keuken, woonkamer en balkon, meldt Delftse Post.

Wlz en Wmo-indicatie

Het gaat om cliënten die vallen onder de wet langdurige zorg (Wlz), maar ook cliënten met een Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning). Een deskundig team gaat deze cliënten behandelen met een op maat gemaakt zorgprogramma, waarbij ook ervaringsdeskundigen een belangrijke rol krijgen.

Gezonde leefstijl

De basis van het zorgprogramma bestaat uit het creëren van een rustige omgeving waar een gezonde leefstijl wordt aangemoedigd en gefaciliteerd. Doel Delfland begeleidt de dagbesteding en sportieve activiteiten, en verpleegkundigen en maatschappelijk werkers (agogen) verzorgen diverse trainingen en workshops die passen in een gezonde leefstijl. Daan van Dam (manager behandelzaken) en Barbara Brouwer (manager bedrijfsvoering) werken samen met deskundige collega’s aan de realisatie van het zorgprogramma en het inrichten van het zorgproces.

Geschiedenis

In 2018 hebben Gemeente Delft, DSW Zorgkantoor, stichting Perspektief en GGZ Delfland afgesproken dat GGZ Delfland een voorziening zou opstarten voor cliënten met een langdurige zorgvraag, soms in combinatie met een verslaving. Nu is dat moment gekomen. Begin 2022 stromen er 40 cliënten in die nu nog bij Perspektief verblijven.

Veel van deze cliënten zijn al bekend bij GGZ Delfland, omdat zij al door de behandelaren uit de FACT-teams van GGZ Delfland behandeld worden bij Perspektief. Met de nieuwe voorziening wordt het mogelijk om het wonen, begeleiden en behandelen voor deze groep cliënten onder één dak en geïntegreerd aan te bieden.