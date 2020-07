‘GGZ Delfland discrimineerde met lager loon voor vrouw’

De vrouw kwam in 2014 in dienst van GGZ Delfland. Ze kreeg in 2016 een mannelijke collega met dezelfde functie en een toeslag bovenop zijn salaris. In 2019 kwam de vrouw achter dit verschil dus wilde ze de toeslag ook ontvangen. GGZ Delfland ging daar niet in mee. Ook de klachten- en bezwaarcommissie van de werkgever verworp haar klacht.

‘Discriminatie’

De vrouw vond dat discriminatie op basis van geslacht en het College van de Rechten van de Mens oordeelt ook op die manier. Volgens het College moeten werkgevers mannen en vrouwen gelijk belonen voor gelijk werk. Als werknemers van het ene geslacht niet gelijk beloond worden als het andere geslacht, moet daar een goede verklaring voor zijn.

Kraptetoeslag

De man kreeg in 2016 een toeslag vanwege arbeidsmarktkrapte, waardoor hij een aanmerkelijk hoger salaris ontving dan de vrouw. GGZ Delfland beloonde zijn ‘specifieke deskundigheid voor een moeilijk in te vullen vacature’. Omdat die krapte er in 2014 nog niet was, kreeg de vrouw die niet, stelde GGZ Delfland in een uitleg aan het College. Volgens GGZ Delfland waren er in 2018 ook twee vrouwen en nog een man die de toeslag kregen.

Maar het College stelt vast dat die uitleg niet voldoet, mede omdat de toeslag een vast karakter had. In e-mails aan de man zou niet blijken dat het een tijdelijke toeslag betrof. Ook waren exacte redenen en hoogte van de toeslag niet voldoende toegelicht, vindt het College. Verder oordeelt het College dat er geen duidelijke objectieve indicatoren zijn voor het beloningsverschil, anders dan het verschil van geslacht. Ze deden immers hetzelfde werk.

Hogere schaal

De functie van beiden was ingeschaald in schaal 55. Begin 2020 is besloten om de functie te herwaarderen tot schaal 60, maar de toeslag te laten vervallen. Maar volgens de vrouw en het College blijft het verschil in stand, omdat de nieuwe inschaling van de werknemers gebeurd op basis van het salaris voor 2020. Ook hier is volgens het College sprake van verboden onderscheid.

‘Herkennen we niet’

Een woordvoerder van GGZ Delfland laat in een reactie aan Skipr weten dat de organisatie nu niet veel over het geschil kan zeggen omdat ze op dit moment in gesprek is in de vrouw. “We vinden het vervelend dat de mevrouw zich ongelijk behandeld voelt. Tevens ontstaat er nu een beeld dat wij bij GGZ Delfland onderscheid zouden maken op basis van geslacht. Daar herkennen we ons niet in, want we hebben die toeslag dus zowel aan twee vrouwen als aan twee mannen gegeven. Het College vergelijkt haar situatie met die van een man, maar dat had net zo goed een vrouw kunnen zijn.”

FNV verheugd

Donderdagochtend laat vakbond FNV weten verheugd te zijn over het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De vakbond heeft juridische bijstand verleend aan de vrouw die FNV-lid is en zal haar ook bijstaan in het claimen van het beloningsverschil over de periode 2016 tot 2020.

‘Grote stap’

Vice-voorzitter van de FNV Kitty de Jong noemt de strijd van de vrouw ‘een drie jaar durend gevecht’, waarbij de bewijslast bij de werknemer lag. “We zijn blij dat de werkgever op de vingers is getikt voor deze vorm van discriminatie. Deze klinkende overwinning is wat ons betreft een grote stap richting het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen.”