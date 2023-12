Ggz-directeur wordt nieuwe bestuurder Elkerliek ziekenhuis

“Met de benoeming van Lisa beschikt het Elkerliek ziekenhuis weer over een vast bestuurlijk team”, aldus Mascha Bots, voorzitter van de raad van toezicht. “Wij heten Lisa van harte welkom. Haar verbindende kwaliteiten, haar analytische vermogen en haar visie op de toekomst zullen bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het Elkerliek en de verdere ontwikkeling van regionale zorg met de zorgketen in Helmond en de Peel.”

Toezichthouder

In de afgelopen jaren heeft Lisa bij GGZ Oost Brabant vanuit verschillende leidinggevende functies een bijdrage geleverd aan een aantal ontwikkelingen. Daarnaast

zet zij zich als toezichthouder van de MIK & PIW Groep in voor het vergroten van “kanskracht” in de regio Zuid-Limburg. Landelijk is zij actief bij diverse teams van de Nederlandse ggz op het gebied van de financiering van zorg en preventie en de implementatie van het Integraal Zorgakkoord.