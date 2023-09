GGZ Drenthe lanceert NaastenApp

“Naasten vervullen een belangrijke rol bij de ondersteuning en herstel van een patiënt”, aldus GGZ Drenthe. Tegelijkertijd kampen naasten met onzekerheid, machteloosheid en vragen. “Goede voorlichting en het aanleren van vaardigheden, bijvoorbeeld door middel van een training of cursus, kunnen het gemakkelijker maken om met de situatie om te gaan.” Daarom heeft GGZ Drenthe de NaastenApp laten ontwikkelen.

De NaastenApp biedt algemene informatie, contactinformatie en steun voor de naaste. Ook kunnen gebruikers vragen stellen, aanbevelingen doen en meepraten over het naastenbeleid om de zorg te verbeteren. De app is van januari tot en met april getest. Afgelopen zondag is de NaastenApp gelanceerd tijdens het evenement Break the Stigma for Families. GGZ Drenthe zegt dat het de eerste zorgaanbieder is met zo’n app. Andere organisaties kunnen er gebruik van maken als ze dat willen, aldus de ggz-aanbieder tegen RTV Drenthe.