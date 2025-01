GGZ Drenthe opent Kliniek Acute Zorg

In de kliniek kunnen volwassenen terecht met acute en ernstige psychiatrische problematiek.

Afdelingen

De Kliniek Acute Zorg staat midden op het terrein van GGZ Drenthe en bestaat uit een high care afdeling met 24 bedden, een intensive care met zes bedden en een afdeling high intensive treatment met twaalf bedden. Er is ook een dagbehandeling, waarbij patiënten thuis slapen. Tevens is de Spoedpoli in het nieuwe pand gevestigd. In totaal is er plek voor 42 patiënten.

Healing environment

De behandeling vindt plaats in een gastvrije en gezonde omgeving, midden in het groen, en bestaat onder andere uit nader onderzoek, individuele gesprekken, groepstherapie en medicatie. Ook zijn er vaktherapieën, zoals muziek, beweging en beeldende therapie. Patiënten doen de dagelijkse dingen zoveel mogelijk zelf in een vast dag- en nachtritme en krijgen daarbij zo nodig hulp. Sommige patiënten krijgen tijdelijk verplichte zorg of medicatie.

Zo kort mogelijk opgenomen

Als meer of minder intensieve zorg nodig is, kunnen patiënten binnen de kliniek naar een andere afdeling gaan. Zodra het kan, gaan patiënten weer naar huis met poliklinische hulp bij GGZ Drenthe of ergens anders. Tijdens een ambulante of klinische crisisbehandeling blijft de ambulante behandelaar binnen of buiten GGZ Drenthe nauw betrokken.