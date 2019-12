Ggz en gehandicaptenzorg betalen fors meer voor accountants

De zorgsector was in 2018 weer meer geld kwijt aan accountants. De grootste stijging van accountantskosten zagen de ggz en gehandicaptenzorg. Dat blijkt uit een analyse door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg.

Over de hele linie namen de kosten afgelopen jaar licht toe, met 1,5 procent. In totaal had de zorgsector 96 miljoen euro aan accountantskosten. Dat is gemiddeld 121 duizend euro per instelling.

Verschillen per deelsector

Wat opvalt is dat de kostenstijging fors verschilt per deelsector. Ziekenhuizen zagen de accountantskosten met 0,2 procent het minst stijgen. Ggz-organisaties en instellingen in de gehandicaptenzorg zijn met respectievelijk een stijging van 2,8 procent en 7,7 procent juist veel meer kwijt. Verpleeg- en verzorgingshuizen zagen de kosten juist dalen met 0,8 procent.

Extra verantwoording

Dat de uitgaven aan accountants onverminderd hoog blijven, komt volgens Intrakoop door de extra financiële verantwoording die de verschillende contractpartijen (zoals zorgkantoren en gemeenten) eisen. Ook de controle van declaraties in de ggz speelt een rol. Dat blijkt uit een analyse van 794 gepubliceerde jaarverslagen van de vier deelsectoren van de zorg.