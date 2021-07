Ggz-instelling Altrecht gaat digitaal behandelen

Altrecht is gestart met een honderd procent digitale poli. Met het online aanbod hoopt de ggz-instelling meer mensen te bereiken. Altrecht is vooral populair met de digitale EMDR-behandelingen, een programma van Moovd.

Het voordeel van online therapie is dat je de werkgeheugenbelasting van patiënten heel precies kan doseren. Dat lukt niet offline, zeggen behandelaars van Altrecht. Daardoor werkt online behandeling sneller. Dat biedt ruimte om meer patiënten te behandelen. Het aanbod van de digitale poli is niet geschikt voor mensen die crisisgevoelig zijn of kampen met suïcidale gedachten of gevoelens.

Behandelaars

Een online behandeling heeft meerdere contactmomenten per week, die kunnen bestaan uit bellen of beeldbellen, e-mail en feedback op digitale opdrachten in behandelmodules. Het multidisciplinaire behandelteam van de digitale poli bestaat uit gezondheidszorgpsychologen, een psychiater, psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Een digitale cliënt krijgt een tot drie vaste behandelaars. De therapie kan bestaan uit cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie en verschillende leefstijlmodules. Ook kan medicatie onderdeel zijn van de digitale behandeling. Voor de therapieën maakt Altrecht gebruik van het e-health-programma Karify.

Momenteel werkt de ggz-instelling alleen met individuele behandelingen. Later in de ontwikkelingsfase van de digitale poli gaat Altrecht ook groepsbehandelingen aanbieden.