Ggz-instelling Lentis sluit noodopvang Winschoten wegens personeelstekort

Ggz-instelling Lentis sluit de noodopvang voor psychiatrisch patiënten in Winschoten. Voorlopig gaat Lentis uit van een tijdelijke sluiting, maar mogelijk sluit de noodopvang definitief de deuren. Dit bevestigt een woordvoerder van de ggz-aanbieder na berichtgeving door RTV Noord .

De sluiting is ingegeven door een personeelstekort. Bestuurder Arien Storm vertelt aan de lokale omroep dat het erg moeilijk is om personeel te vinden voor de specialistische zorg die wordt aangeboden. Verder is er sprake van overbelasting doordat medewerkers al langere tijd op de toppen van hun kunnen hebben gefunctioneerd. Sommige werknemers zijn ook lichamelijk ziek. Daarbovenop kwam nog eens een corona-uitbraak op de locatie.

Door het sluiten van de noodopvang moeten patiënten in psychische nood nu naar een kliniek in de stad Groningen. De reguliere psychiatrische zorg van Lentis in Winschoten blijft wel open.