Ggz-instelling Yulius en VGZ eens over contract voor vijf jaar

De Zuid-Hollandse ggz-instelling Yulius en Coöperatie VGZ hebben een meerjarenovereenkomst gesloten voor vijf jaar. Reden is dat beide partijen “zeer tevreden” zijn over de resultaten die de afgelopen jaren zijn bereikt.

De nieuwe overeenkomst staat in het teken van het verder versterken van netwerkzorg, een bredere focus op herstel en verbreding van digitale zorg. Marco de Bruin, bestuurder van Yulius: “We hebben een mooie, gebalanceerde meerjarenovereenkomst met VGZ afgesloten waarin we bouwen aan een goede zorginhoud en waarde creëren voor zoveel mogelijk cliënten in onze regio.”

De samenwerking legt vooral het accent op herstel van cliënten: niet de psychische aandoening staat centraal, maar wat mensen nodig hebben om met hun psychische kwetsbaarheid te (leren) leven. “Zij werken hierbij gericht aan (herstel)doelen die zij willen bereiken. Daarnaast leren cliënten meer over hun psychische klachten en hoe ze hiermee om kunnen gaan in hun dagelijkse leven”, aldus Yulius en VGZ.

Sociaal domein

Marjo Vissers-Kuijpers, CEO van VGZ, wijst op de samenwerking in het sociaal domein, waardoor cliënten met een psychische kwetsbaarheid weer mee kunnen doen in de maatschappij: “Dat is goed voor de kwaliteit van leven én zorgt ervoor dat mensen minder psychische hulp nodig hebben. Daarmee maken we de zorg toekomstbestendig.”

Digitale behandelmogelijkheden

VGZ en Yulius vinden dat er nog meer kan worden ingezet op digitale behandelmogelijkheden. Daarmee kunnen cliënten sneller worden geholpen en ervaren zij veel eigen regie. Bovendien kan de inzet van digitale middelen leiden tot ’digitale nabijheid’, wat cliënten bijvoorbeeld kan helpen bij een crisissituatie.

Yulius maakt deel uit van het Netwerk Zinnige Zorg, het samenwerkingsverband tussen twaalf ziekenhuizen, vier ggz-instellingen, drie V&V-instellingen en VGZ.