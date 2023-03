Zorgen over grote groep ggz-patiënten die bij huisarts aanklopt

Door te lange wachtlijsten kunnen deze mensen niet terecht binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz). De waarnemend huisarts die vorige week zwaargewond raakte in Den Haag, blijkt slachtoffer te zijn geworden van iemand die bekend was binnen de ggz.

Betere samenwerking

Al langer zijn de wachtlijsten in de ggz onderwerp van gesprek in Den Haag. Het Integraal Zorgakkoord dat onlangs is ondertekend, moet de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg verkorten, door middel van betere samenwerking tussen zorgaanbieders, huisartsen en zorgverzekeraars. MIND is zeer sceptisch. Niemand zou nu eindverantwoordelijk zijn voor het terugdringen van de wachtlijsten. (ANP)