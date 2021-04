‘Ggz moet meer doen aan wachtlijsten’

Ggz-instellingen moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor mensen op de wachtlijst. Dat zegt MIND-directeur Marjan ter Avest in de uitzending maandagavond van KRO-NCRV’s Pointer over jongeren die wachten op hulp voor psychische klachten.

Ook demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis erkent dat de instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg op dit moment onvoldoende hulp bieden aan mensen die dringend psychische hulp nodig hebben en lang op de wachtlijst staan.

Tussentijd

Jongeren wachten soms twee jaar voordat ze ergens terecht kunnen met hun psychische klachten. In de tussentijd gebeurt er weinig. Bovendien hangt het sterk af van de regio waarin iemand woont en bij welke ggz-instelling iemand zich aanmeldt of je steun krijgt tijdens het wachten.

Uit een peiling van Pointer en MIND onder 437 respondenten uit hun achterban blijkt dat de helft van de mensen met ervaring in de ggz ooit is afgewezen voor behandeling. Dat zorgde volgens de respondenten onder andere voor nog langer wachten op hulp, het verlies van vertrouwen in de zorg, crisisopnamen, verergerende depressies en eetstoornissen en zelfmoordpogingen. (ANP)