Ggz negeert massaal regels grensoverschrijdend gedrag

Dat blijkt uit onderzoek van IGJ. De inspectie heeft uitgebreid kwaliteitsonderzoek gedaan bij 47 kleine- en middelgrote (omzet tot 60 miljoen euro) ggz-aanbieders. Daaruit bleek dat slechts 4 van de 47 organisaties de Leidraad heeft geïmplementeerd.

De Leidraad is in 2014 door de inspectie ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS. Het geeft organisaties in de langdurige zorg een protocol met aanbevelingen, adviezen en een stappenplan hoe ze grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen. Het gaat om alle vormen: fysiek (mishandeling en seksueel misbruik) en mentaal. Het betreft ook grensoverschrijdend gedrag tussen en met cliënten, zorgverleners, vrijwilligers en bezoekers.

Verantwoordelijkheid nemen

De uitkomsten van de povere implementatie is deze zomer met de sector gedeeld, aldus IGJ. Gevolg van de uitslag van het onderzoek is dat de inspectie alle zorgaanbieders en beroepsverenigingen in de ggz heeft gevraagd “om hun verantwoordelijkheid te nemen”, aldus de woordvoerder. “Om zo te stimuleren om meer te doen aan bewustwording en preventie.”

IGJ en VWS hebben in de afgelopen negen jaar de sector al vele malen gewezen op de Leidraad: “Via ons toezicht, na meldingen, via gesprekken en met publicaties”, zegt de IGJ. “We vinden het belangrijk dat zorgaanbieders weten hoe ze kunnen werken aan een veilige zorgrelatie. Dat betekent: aandacht voor bewustwording, preventie en interventie.”

Toename van 20 procent

Eerder dit jaar maakte IGJ bekend dat in 2022 bij de inspectie alleen al ruim vijftig meldingen binnenkwamen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners in de ggz en forensische zorg. De laatste drie jaar is het aantal meldingen met 20 procent toegenomen. Het betreft ongepaste aanrakingen en opmerkingen, verstuurde grensoverschrijdende foto’s en berichten of relaties tussen een zorgverlener en een cliënt.