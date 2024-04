GGZ Noord-Holland-Noord krijgt groen licht op snelle toets IZA

“Focus op Herstel” is de naam van het plan waar GGZ Noord-Holland-Noord voorlopig akkoord op heeft gekregen. De organisatie wil onder meer de wachtlijsten aanpakken. Zo gaat GGZ Noord-Holland-Noord meer fasegericht behandelen met gestructureerde evaluatie- en bijstuurmomenten om zo cliënten sneller te kunnen helpen. Ook wordt het behandelaanbod meer vraaggestuurd opgezet. Dit betekent dat cliënten worden gestimuleerd om regie te nemen en samen met de behandelaar de hersteldoelen te formuleren. Ten slotte worden digitale middelen ingezet, zoals AI-tools en spraakgestuurd rapporteren. Dat moet de administratielast verminderen om zo het werkplezier te vergroten en het beschikbare personeel optimaal te benutten.

Behoorlijke investeringen

Het groene licht van de zorgverzekeraars brengt uitvoering van het plan een stap dichterbij. “Met de goedkeuring van de snelle toets is een belangrijke stap gezet voor de transformatie”, zegt Jos Brinkmann, bestuurder van GGZ Noord-Holland-Noord. “Het betekent concreet dat wij ons programma Focus op Herstel kunnen uitvoeren. De negen nieuwe projecten vragen namelijk behoorlijke investeringen en samen met VGZ en Zilveren Kruis werken we er aan om deze de komende jaren te kunnen betalen.”

Netwerkzorg

Carmen Caspers, innovatiemanager GGZ bij VGZ: “In de huidige transformatie is netwerkzorg de volgende doorontwikkeling. Dat betekent enerzijds meer aandacht voor onderlinge samenwerking tussen alle disciplines binnen de GGZ en ook de samenwerking met relevante netwerkpartners in de regio. Anderzijds betekent dat het actief betrekken van familie en naasten van een cliënt in de behandeling. We zien er echt meerwaarde in dat GGZ Noord-Holland-Noord op deze manier toewerkt naar een duurzaam herstel van de cliënt.”