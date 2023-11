Ggz: onzekerheid over zorgakkoord en agenda jeugd

“Met name door de veranderingen vanuit het zorgakkoord verwachten we dat minder mensen de ggz instromen. Niet alle mentale klachten vragen namelijk om ggz-hulp. Maar al te vaak worden ze veroorzaakt door maatschappelijke problemen. Dan zijn mensen soms veel beter geholpen met welzijnswerk of schuldhulpverlening. Door de beweging die we aan het maken zijn, wordt de ggz beter toegankelijk voor de mensen voor wie het ónmisbaar is.”

Hij vraagt de onderhandelaars “oog te hebben voor problemen zoals bestaanszekerheid, onderwijs en huisvesting. Want als je aan oplossingen voor deze problemen werkt, verbeter je ook de mentale gezondheid en vermindert de druk op de ggz.” (ANP)