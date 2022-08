Ggz-organisatie Dimence verleent ‘eerste hulp’ bij lange wachttijd

Op 1 september start ggz-organisatie Dimence met een vorm van tussentijdse hulpverlening voor nieuwe cliënten die op de wachtlijst staan. Het project is niet bedoeld voor mensen in crisissituaties.

Dat staat in dagblad Tubantia.

Volgens manager Annemarie van der Kolk bij Dimence kan het langere tijd duren voor nieuwe cliënten een intakegesprek krijgen bij het team Ontwikkelingsstoornissen. Hoe lang, is onduidelijk. Aspirant-cliënten ervaren dat volgens haar soms als een uitzichtloze situatie. De dienst WerV, onderdeel van de welzijnstak van Dimence, springt in. Ze gaat nieuwe cliënten nog in dezelfde week van de aanmelding uitnodigen voor een gesprek.

Door een goed gesprek of een praktische oplossing is de behandeling mogelijk minder ingrijpend wat de wachtlijst weer kan bekorten, zo denkt Dimence.